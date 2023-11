Figurine Panini. La collezione di Gianni Bellini

Per i fanatici di figurine Panini, da non perdere a Busto Arsizio dall’8 al 15 novembre alla Sala gemella del Museo del Tessile la mostra “Azzurri in figurine – dalla collezione di Gianni Bellini“, promossa da A&A Studio Legale con la collaborazione dell’Amministrazione. Una mostra sulla Nazionale di calcio che ripercorre gli ultimi 50 anni azzurri attraverso figurine e album originali provenienti dalla collezione di uno dei massimi esperti, Gianni Bellini. Il 10 novembre alle ore 21 nella stessa Sala è in programma la presentazione del libro “Panini, storia di una famiglia e di tante figurine“, con Leo Turrini e Gianni Bellini.