Fiabe ghiacciate, mai raccontate. Via alle sculture nella neve

L’appuntamento è per martedì 11. Dopo settimane trascorse a ideare e realizzare il bozzetto di una scultura, per le sei scuole finaliste si avvicina l’atto conclusivo del concorso Idroelettricamenteneve bandito dal Consorzio Bim dell’Adda e giunto all’ottava edizione. La commissione, composta dal vicepresidente Fernando Baruffi, Micaela Tralli e Luca Bonetti, ha esaminato i lavori e scelto i migliori sei. Sono quelli della 4C della Credaro di Tirano, 4ª e 5ª di Sirta, 1B della Racchetti di Sondrio, 5A della Paini di Sondrio, 4ª e 5ª della Montalcini di Montagna in Valtellina e 1A media di Chiesa in Valmalenco.

Quest’anno l’iniziativa ha visto la partecipazione di 28 classi delle primarie e secondarie di primo grado della provincia che, a partire da novembre, hanno partecipato ai laboratori didattici creativi con l’esperto Luca Bonetti che li ha aiutati a sviluppare il tema conduttore, “Fiabe ghiacciate, inventate e mai raccontate“. Ciascuna classe, entro il termine del 20 gennaio, ha presentato gli schizzi preliminari dell’idea di base, fotografie o video del modellino realizzato in argilla e una relazione. Martedì la prova: assistiti dai propri insegnanti e seguiti da scultori esperti, i ragazzini dovranno scolpire su tutti i lati un blocco candido di oltre 3,3 metri cubi, dando vita al loro progetto creativo sul tema della fiaba. Inizieranno il mattino e proseguiranno nel primo pomeriggio, dopo aver pranzato insieme.

Al termine la giuria stilerà una graduatoria, ma tutte le classi finaliste riceveranno un contributo dal Bim, per un totale di cinquemila euro: 1.400 alla prima classificata, 1.200 alla seconda, 900 alla terza, 700 alla quarta, 500 alla quinta e 300 alla sesta. "Aver coinvolto 28 classi è un grande successo - commenta il presidente Alan Vaninetti – ora attendiamo di ammirare le creazioni dei ragazzi". S.B.