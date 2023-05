Festival dell’animazione: quando il fumetto è cultura

BERGAMO

Capitale dell’animazione, è quello che, da oggi a domenica, diventerà Bergamo che ospiterà la seconda edizione di Bad-Bergamo animation days, la rassegna che porta nel capoluogo orobico l’arte del disegno animato e che si inserisce nel palinsesto di Capitale della Cultura. Quest’anno il filo conduttore della kermesse è la creatività italiana nel mondo.

"È importante - spiega il direttore artistico della manifestazione Pietro Pinetti -far conoscere i tanti professionisti di questo settore, che vivano in Italia o che lavorino all’estero". Bergamo ospiterà panel e workshop con ospiti di grandissima fama: tra questi, Simone Albrigi, in arte Sio, amatissimo youtuber, che sabato alle 17,45, nell’aula magna dell’Università in S.Agostino, sarà il protagonista di un confronto insieme ai colleghi Fabio Antonelli, Matilde Simoni e Luca Roversi (Studio Fortissimi) sugli ultimi progetti.

Robin Linn, talent manager di Activision Blizzard, sabato alle 16 (aula 5 in S.Agostino) terrà un incontro su come entrare nel mondo dell’animazione. e ancora. L’80enne Yoshiko Watanabe, fumettista, animatrice e illustratrice di Astroboy, racconterà il mondo degli “anime“ (sabato ore 14,30 - Sala Fornasa, in S.Agostino). Tra i talenti italiani presenti a Bas, spicca il nome di Sandro Cleuzo, designer di personaggi e animatore Disney, che oggi alle 16,30 (Sala Fornasa) insegnerà come si creano e progettano i personaggi animati. Sempre oggi (16,30, aula 5 S.Agostino) Silvia Martelossi (supervisor alle sceneggiature grafiche) e Lorenzo Buzzi (animatore principale), racconteranno come illustrare le storie.

Sul Sentierone, invece, sono previsti laboratori e giochi per i più piccoli. "Bad - sottolinea il sindaco Giorgio Gori -ha anche un profilo scientifico, grazie alla collaborazione con l’Università di Bergamo".

Michele Andreucci