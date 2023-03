Festival della musica jazz Artisti da tutto il mondo

Saranno tre giorni ad alto tasso di jazz a Chiasso, la porta della Svizzera italiana, dove la grande musica e l’improvvisazione la faranno da padroni grazie al Festival giunto alla sua XXIV edizione. Un omaggio anche alla cultura che sta dietro questo genere musicale popolare e insieme colto che a Chiasso viene raccontato a 360°, alternando interpreti affermati a giovani promesse, non solo a livello anagrafico ma anche geografico perchè il jazz è davvero un genere che non conosce confini. Dalla freschezza groove degli Ikarus all’incanto inossidabile di Paolo Fresu e Omar Sosa; dalle sonorità eclettiche del progetto AKI di Lucia Cadotsch al “jazz arabo psichedelico“ di Yazz Ahmed; dalle orbite artistiche dei Lunatics scandite dai ritmi della batteria di Francesco D’Auria al genio di Dave Holland con la storia del suo jazz, passando dalle miscele elettroniche e techno dei Tun Torino Unlimited Noise.

Il XXIV Festival di Chiasso si prospetta come un’edizione colorata e ricca di atmosfera. I concerti saranno trasmessi in diretta radiofonica su RSI Rete Due. Si comincia questa sera alle 20.30 con Ikarus mentre alle 22 sarà la volta di Paolo Fresu e Omar Sosa "Food", venerdì sera un aomaggio alle protagoniste delle scena jazz internazionale con Lucia Cadotsch “Aki“ alle 20.30 e a seguire Yazz Ahmes Quarter. Gran finale sabato a partire dalle 20.30 con Francesco D’Auria e Lunatics Quartett, alle 22 Dave Holland con Kevin Eubanks e Eric Harland e alle 24 Tun Torino Unlimited Noise. Tutte le esibizioni saranno ospitate nel Cinema Teatro di Chiasso che per l’occasione si trasformerà in un elegante jazz club. I biglietti per le singole serate sono in vendita a 25 franchi, con riduzione a 15 per gli studenti delle scuole di musica, il biglietto cumulativo per le tre serate è in vendita a 60 franchi. Roberto Canali