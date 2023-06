Festival del cammino per l’inclusione sociale

In cammino all’insegna dell’inclusione, dell’ambiente, delle donne. Sarà un’edizione speciale quella del Festival del Cammino, promosso da LAMU-Libera Accademia del Movimento Utile e realizzata da Rosa Running Team.

"Il Festival – spiega Gabriele Rosa - è giunto alla 7ª edizione. Quest’anno, che vede protagoniste Brescia e Bergamo quali capitali della cultura, il Festival ha voluto adeguarsi cambiando il format. Spazieremo dalla Franciacorta a Brescia per poi andare ad abbracciare Bergamo. Gli eventi in programma toccheranno temi molto attuali quali l’inclusione, il rispetto dell’altro e dell’ambiente, il cammino delle donne. Mi auguro che il pubblico apprezzi il nostro sforzo e voglia seguirci anche al di fuori del territorio franciacortino dove si svolge tradizionalmente l’evento".

Dall’8 all’11 giugno, il Festival sarà contenitore di numerosi appuntamenti. Dal cuore di Brescia spazierà verso la Franciacorta e il Lago d’Iseo e, percorrendo percorsi nuovi, raggiungerà la provincia e la città di Bergamo alla quale si stringerà in un abbraccio simbolico. Grazie alla collaborazione col Comune di Provaglio, il Monastero di San Pietro in Lamosa ospiterà gli eventi culturali del giovedì (l’incontro “InSuperAbile 2022 e la Via di Francesco. Fare inclusione scoprendo uno dei cammini più belli d’Europa, si può“) e venerdì sera (“Camminare per cambiare il mondo“ con Paolo Piacentini) nonché la mostra fotografica Insieme in Cammino che rimarrà fruibile fino al 25 giugno. Gli eventi in cammino prevedono, per il 10 e l’11 giugno, due camminate brevi e due lunghe lungo la Via delle sorelle (il percorso slow inaugurato in occasione dell’anno di Capitale): 20,8 km tra Brescia e Gussago (il 10), 21,5 km tra Nembro e Bergamo alta (l’11). Per info e prenotazioni: www.festivaldelcammino.it. F.Pa.