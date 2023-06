Festival dei Laghi Lombardi: ventidue eventi per omaggiare la bellezza dei laghi lombardi

La Lombardia non sarebbe la stessa senza i suoi laghi, negli ultimi anni divenuti anche un’attrazione turistica conosciuta e apprezzata in tutto il mondo. Per chi viene a vederli, ma soprattutto per chi ha la fortuna di viverli tutto l’anno, è tornato il "Festival dei laghi lombardi", giunto alla sua VI edizione che vuole rendere omaggio, attraverso la musica, l’arte e il teatro alla bellezza di 10 laghi della Lombardia.

Insieme a quello di Como saranno protagonisti della rassegna che proseguirà per tutta l’estate e buona parte dell’autunno, il lago di Garda, il Maggiore, Iseo, Annone, Ceresio, Monate, Varese, la Valchiavenna con l’Acquafraggia, Truzzo, Angeloga, Baldiscio, Andossi e Menet e infine Mantova con i suoi bacini artificiali. Ventidue eventi tutti da seguire, magari spostandosi da un lago all’altro seguendo il calendario del festival, alla scoperta dei luoghi più suggestivi, naturalmente vista lago, di Brescia, Varese, Mantova, Lecco, Como, Sondrio, Bergamo e anche del Canton Ticino e la provincia di Verbano-Cusio-Ossola.

Il programma si articola tra concerti, recital, teatro canzone e cabaret con Luca Barbarossa, Stefano Massini, Andrea Vitali, Fabio Treves, Mario Pirovano, Massimo Luca, Alberto Patrucco, Flavio Oreglio, Enrico Bertolino, I Legnanesi, Claudio Batta, Stefano Chiodaroli, Mino Manni, Marta Ossoli, Francesco Pellicini, Sandra Musazzi, Luca Klobas, Franco Visentin, Bruce ketta, Norberto Midani, i ricordi di Lucio Battisti e Lucio Dalla, ma anche omaggio ad Alessandro Manzoni, Gabriele D’Annunzio, Gigi Meroni e Lucio Fontana. Il prossimo appuntamento sarà sabato 16 giugno alle 21 a Gardone Riviera al Vittoriale degli Italiani con uno spettacolo musicale ispirato a D’Annunzio, "Come il mare io ti parlo", con Mino Francesco Manni.

Roberto Canali