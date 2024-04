Festival Bellezze interiori. Quaranta appuntamenti

Il Festival Bellezze Interiori torna con il suo ricco e suggestivo programma di musica e arte nei giardini segreti di Como, e una nuova formula: al classico weekend di Como del 18 e 19 maggio si aggiungono quattro eventi speciali sul Lario e in provincia durante tutto il mese. Novità principale della sesta edizione della rassegna organizzata dalla cooperativa sociale Tikvà, è infatti un ricco “Fuori Festival“ tra il lago e la provincia. In totale saranno 20 le location coinvolte, con un calendario di 40 appuntamenti fra concerti, visite guidate, degustazioni, laboratori e mostre che impegnerà tutti i weekend del 18 e 19 maggio, due giorni nel centro storico che rimangono il cuore del festival. Il pubblico potrà accedere a ben 14 giardini aperti, compresi i pensili di via Volta e alcune novità come il giardino di Villa La Gallietta e la terrazza panoramica del Novocomum. Ad animare le location saranno oltre 30 eventi di grande musica sotto la direzione artistica di Andrea Parodi: artisti del calibro di James Maddock, Brian Mitchell, Sulutumana, Jesper Lindell, Eileen Rose, Richard Lindgren, Lorenzo Monguzzi si esibiranno nei giardini e nelle corti del centro storico per i visitatori che come sempre, potranno muoversi liberamente tra location ed eventi grazie al braccialetto identificativo. A contorno, appuntamenti con la pratica yoga, i laboratori per bambini e le visite guidate in collaborazione con diversi enti territoriali. Gli eventi Fuori Festival iniziano sabato 4 maggio con un evento inaugurale in un giardino privato affacciato sul lago, per proseguire venerdì 10 maggio all’ex Asilo Maria di Griante, e poi Rovenna a Cernobbio e Villa Argenta a Figino Serenza.

Paola Pioppi