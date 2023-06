Festa per il Bernina express Mezzo secolo di turisti ed emozioni

di Fulvio D’Eri

Il Bernina Express spegne le sue prime 50 candeline. Era infatti il 3 giugno del 1973 quando un convoglio con carrozze panoramiche è partito da Coira e, dopo essersi inerpicato sul Bernina, è arrivato nella stazione di Tirano dopo un viaggio di circa quattro ore e mezza.

Nasceva così il servizio Bernina Express che rappresenta un fiore all’occhiello per la Ferrovia Retica. Salendo infatti sulle carrozze scoperte del convoglio i turisti hanno la possibilità di vedere panorami montani mozzafiato e di scattare fotografie. Il servizio è uno dei più apprezzati dai tanti turisti che ogni anno prendono d’assalto il Trenino rosso del Bernina per raggiungere Tirano e la Valtellina dalla Svizzera interna. Nei suoi primi 50 anni di vita il servizio Bernina Express ha trasportato qualcosa come un milione di passeggeri diventando una dei treni più conosciuti in ambito internazionale e rivestendo una grande importanza per il turismo grigionese e per la Svizzera. E di riflesso per Tirano, la Valtellina e l’Italia. "Il Trenino rosso del Bernina con il suo meraviglioso servizio "Bernina Express", senza voler essere assolutamente blasfemo, rappresenta per Tirano un "miracolo" come fu quello dell’apparizione della Madonna al Beato Mario – dice Gigi Negri, direttore del consorzio turistico Media Valle -. Il Trenino ha dato una svolta incredibile al turismo tiranese ma direi a quello di tutto il territorio valtellinese. Da quando poi è diventato patrimonio dell’Unesco, il flusso turistico verso Tirano è aumentato in maniera esponenziale. Pensate che ci sono turisti stranieri, americani e giapponesi su tutti, che effettuano un tour europeo dei siti patrimonio dell’Unesco e quindi vengono anche a Tirano e in Valle. Ma la domenica potrebbero e dovrebbero esserci più ristoranti aperti a Tirano per dare più servizi".