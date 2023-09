Festa dello sport. Appuntamento al parco

Oggi è di scena la “Festa dello sport“, organizzata dal Comune insieme ai “Giovani nervianesi“ e alle società sportive del territorio. Appuntamento al parco don Ugo Mocchetti, in via Marzorati, dalle 10 alle 18. Tante le discipline protagoniste della giornata: volley, danza, arti marziali, ginnastica ritmica, basket, calcio, ciclismo. Bambini e ragazzi potranno esplorare tutte le attività sportive proposte, cimentandosi in una prova, un gioco o un’attività. Sarà inoltre presente la onlus “60Milavitedasalvare“, che offrirà spunti di riflessione sulla cultura dell’emergenza e della defibrillazione precoce, con spiegazioni e dimostrazioni pratiche. Alle 17 ci sarà l’inaugurazione di un nuovo dae.