Festa del Sole tra tradizioni e voglia di luce

Chi, in Valtellina, abita sul versante retico sa perfettamente che significhi: trovarsi con diversi gradi in più rispetto al fondovalle, ma soprattutto godere del tepore e della luce del sole che i dirimpettai orobici salutano a novembre per rivedere - chi prima e chi dopo - nel mese di marzo. Ecco perché, dunque, è tanto importante e sentita la Festa del Sole che la ProLoco La Caurga di Forcola organizza per domenica, per celebrare il “ritorno“ della luce solare diretta a Sirta, la zona più bassa del Comune.

La manifestazione si terrà in concomitanza con la festa patronale di San Giuseppe e prevede un ricco programma di iniziative. Si comincia alle 10.30 con la Santa Messa nella chiesa parrocchiale, seguita dalla tradizionale processione di San Giuseppe per le vie del paese, con arrivo in piazza alle 11:30. Qui i partecipanti saranno accolti da un’atmosfera festosa, con addobbi floreali e decorazioni nelle tonalità del giallo.

Uno dei momenti più attesi sarà l’esposizione di un sole splendente, steso da alcuni scalatori locali sulla maestosa parete rocciosa della Caurga, simbolo dell’evento. Anche i più piccoli saranno protagonisti della giornata: i bambini delle scuole dell’infanzia e primaria, indossando magliette decorate con disegni del sole, parteciperanno alla corsa nelle piazze della chiesa e della latteria. Durante il percorso, tra tamburi e lattine di ferro legate tra loro, rievocheranno la tradizione del Tirà li toli, creando una fragorosa colonna sonora, la stessa attraverso cui dalla notte dei tempi si faceva affidamento per risvegliare la natura dopo il letargo invernale.

La Festa del Sole non rappresenta solo un’occasione per celebrare la primavera, ma un momento di aggregazione e condivisione per tutta la comunità. La mattinata si concluderà con il tradizionale aperitivo di San Giuseppe offerto dalla ProLoco. L’evento è aperto agli abitanti di Forcola, dei Comuni vicini, ma anche di quelli baciati dal sole pure d’inverno. Maggiori informazioni sul sito: www.prolocoforcola.it. S.B.