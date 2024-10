Ferrovia sotto la lente. Nasce il tavolo tecnico

Un tavolo tecnico per monitorare e coordinare la situazione dei treni, sempre più precaria in provincia di Sondrio. E non solo. Questa una delle decisioni presa dal comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto Anna Pavone, che si è riunito nei giorni scorsi per inquadrare le questioni di maggiore sensibilità per il territorio sul piano dell’ordine e della sicurezza pubblica. E uno degli argomenti più "caldi", vista la situazione degli ultimi mesi, è stato quello relativo alle problematiche relative al trasporto ferroviario. Sono state esaminate le criticità (tante) che continuano ad imperversare ininterrottamente sulle linee Colico – Sondrio – Tirano e Colico – Chiavenna. Ovvio che si sia parlato della soppressione di qualche convoglio e dei ritardi degli stessi, ormai ogni giorno, per la disperazione dei pendolari e lo sbigottimento dei turisti. I rappresentanti di RFI – gruppo Ferrovie dello Stato e Trenord, dopo aver ricordato l’importanza dei lavori sulle tratte valtellinesi, hanno promesso il massimo impegno volto a migliorare il servizio erogato, grazie anche agli interventi previsti negli ultimi mesi del corrente anno e per tutto il 2025. Intanto continuano i lavori e i disagi sulla linea Morbegno – Tirano visto che, come comunicato nei giorni scorsi con un comunicato da RFI, "la circolazione ferroviaria sarà interrotta fra le stazioni di Morbegno e Tirano dalla mezzanotte odierna fino alla mezzanotte di domani per lavori di potenziamento infrastrutturale propedeutici alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 e per il rinnovo binari che saranno eseguiti da Rete Ferroviaria italiana". E così per tutto il weekend, così come successo già a settembre, i viaggiatori dovranno far conto sul servizio pullman, secondo gli orari previsti da Trenord.

Non è un gran biglietto da visita per i turisti in una zona come la Valtellina che, soprattutto negli ultimi anni, ha implementato il comparto del cicloturismo perché sui pullman sostitutivi, per evidenti motivi, non si può trasportare la bicicletta. E oggi alle 21 scatta pure lo sciopero nazionale del personale del gruppo Fs e Trenord (durerà 24 ore).