Felini in gara. Il più bello sale sul podio

Sono duecento, provengono da tutto il mondo e presto invaderanno la città. Non sono alieni, ma i gatti di "Abbiate...miao. Wcf Jubilee Coral Show", esposizione felina internazionale e giubileo per i 35 anni della Federazione mondiale felina, Wcf, in programma domani e domenica all’Auditorium di Via Ticino ad Abbiategrasso. Aperta in ambedue i giorni dalle 10 alle 19, nel corso dell’esposizione i felini di diverse razze si esibiranno in vari show, sfidandosi per vincere il titolo di gatto migliore della manifestazione. Dieci i giudici internazionali che esamineranno i pelosi in gara. Il biglietto d’ingresso costa 9 euro, ridotto a 6 per i bambini fino a 6 anni. Il programma completo è sul sito tigri-domestiche.it.