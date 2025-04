Fedez scalda il passo Eira in vista del fine stagione

A Livigno tra sci e musica la stagione invernale non finisce… mai. Livigno anche in primavera riesce a sorprendere con una proposta ricca di attività pensate per ogni età e per ogni esigenza evasiva. Che si tratti degli ultimi giorni sugli sci, su piste ancora in ottime condizioni, o di esperienze a contatto con la natura o di momenti di puro divertimento, ogni famiglia nel Piccolo Tibet valtellinese trova la dimensione perfetta. Fino al 1° maggio, data di chiusura degli impianti, a Livigno si potrà infatti continuare a sciare sulle numerose piste con diversi livelli di difficoltà. E dopo una sessione di pura adrenalina sugli sci, ci si può fermare in uno dei rifugi in quota per una merenda o un pranzo all’aria aperta, a base di prodotti tipici livignaschi e di tanto divertimento. Per godere ancora di più delle ultime discese sulla neve senza pensieri, la località propone l’imperdibile offerta Skipass Free: soggiornando in una delle strutture convenzionate per almeno 4 notti (in hotel) o 7 notti (in appartamento), lo skipass è incluso. E poi c’è la grande musica con lo Snowland, festival di musica moderna ideale per i giovanissimi, ad animare il ponte del 25 aprile. Ad aprire le danze ci ha pensato Fedez che, nella giornata di giovedì, ha calamitato l’attenzione del numerosissimo pubblico accorso nella struttura di Snowland allestita a Trepalle. Ieri la guest star è stata Stella Bossi, dj e produttrice berlinese di origini italiane, mentre il programma della giornata odierna di chiusura dello Snowland prevede l’esibizione, tra gli altri, del dj olandese Oliver Heldens. E poi Livigno fa rima con sport… Con l’arrivo della primavera, la lunga pista ciclopedonale che attraversa il paese da un capo all’altro della valle si trasforma in un invito irresistibile a pedalare o camminare immersi nel risveglio della natura. Fulvio D’Eri