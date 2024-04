Sondrio, precipita per venti metri dalla falesia di Scianno: muore un uomo di 71 anni

Valdidentro (Sondrio), 18 aprile 2024 – L’allarme è scattato nella prima mattinata, appena prima delle 7, nella falesia di Scianno, situata a circa 1400 metri d’altezza sopra Isolaccia di Valdidentro, ma non c’è stato nulla da fare. Alle 6.47 un uomo di 71 anni è precipitato dalla falesia per venti metri e la caduta non gli ha lasciato scampo: inizialmente gli inquirenti avevano pensato a una caduta accidentale nel corso di un allenamento sportivo ma l’Areu ha confermato che a seguito di ulteriori riscontri sulla dinamica non si è trattato di un infortunio sportivo ma di un gesto autolesivo.

Nonostante l’intervento dell’elisoccorso e del soccorso alpino per l’uomo non c’è stato nulla da fare ed è stato constatato il decesso sul posto. Sul luogo anche i carabinieri per indagare sulle dinamiche dell’episodio.