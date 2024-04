Tre volontari del Soccorso alpino rischiano la vita per salvare escursionisti in difficoltà, paura in Grignetta

Mandello del Lario (Lecco), 17 aprile 2024 – Per soccorrere alcuni escursionisti hanno rischiato la vita. Tre volontari del Soccorso alpino della stazione di Lecco nella notte sono rimasti feriti in un incidente in quad. Si sono ribaltati lungo il sentiero che sale verso il rifugio Elisa, in Grignetta. Stavano tornando a valle dopo un intervento per assistere tre giovani escursionisti in difficoltà.

I tre tecnici del Soccorso alpino sono finiti in un dirupo in mezzo al bosco. Sono riusciti da soli a risalire fino al sentiero per poter lanciare l'allarme. Oltre ai compagni del Soccorso alpino, per soccorrerli sono stati mobilitati in forze i vigili del fuoco con cui spesso collaborano e condividono le operazioni di salvataggio: 18 uomini in tutto del comando provinciale di Lecco e dei distaccamenti di Bellano e Valmadrera insieme anche ai colleghi del comando provinciale di Sondrio.

Uno dei tre volontari è stato trasferito in ospedale a Varese, un altro a Monza. Nessuno dei due comunque è in pericolo di vita. I vigili del fuoco si sono poi occupati di recuperare il quad, attraverso un sistema di carrucole e catene. Per farsi largo nel bosco hanno dovuto usare la motosega. L'intervento, durato fin quasi all'alba, è stato molto complesso, a causa del buio e dell'ambiente particolarmente impervio.