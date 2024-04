Lecco, precipita sul monte Resegone per trenta metri in un canalone: grave un escursionista 60enne

Lecco – È stato necessario l’intervento dell’elisoccorso, oltre al soccorso alpino, questa mattina intorno alle 10 per recuperare un escursionista scivolato per trenta metri nel canale Comera, sul monte Resegone. L’uomo, di 61 anni, per motivi da indagare, è scivolato dal sentiero e si è procurato un trauma cranico, al volto e a una gamba. Il ferito è stato portato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni.