Enjoy Stelvio Valtellina d’incanto. Salita notturna a Campo Moro

A fine maggio prenderà il via un’altra entusiasmante edizione di Enjoy Stelvio Valtellina. La manifestazione non competitiva e senza obbligo di registrazione, prevede per quest’anno un calendario di appuntamenti di chiusure al traffico motorizzato delle strade che conducono ad alcuni grandi passi alpini, così da permettere a ciclisti ed escursionisti di vivere un’esperienza indimenticabile senza preoccupazioni di sorta. Come di consueto, protagoniste dell’iniziativa sono alcune delle strade che hanno fatto la storia del ciclismo, molti delle quali legate al passaggio del Giro d’Italia e, soprattutto, accomunate dallo splendido contesto ambientale e paesaggistico in cui sono inserite. La strada del Passo dello Stelvio (che quest’anno celebra il 200° anniversario), quelle del Gavia e la salita ai Laghi di Cancano, tutte immerse nello splendido scenario del Parco Nazionale dello Stelvio, a cui si aggiungono il Passo del Mortirolo, il Passo dello Spluga, il Passo San Marco e la salita a Campo Moro verranno chiuse al traffico motorizzato in determinate giornate e fasce orarie. Tra le novità dell’edizione 2025, la possibilità di affrontare la salita di Campo Moro in Valmalenco in notturna: un’esperienza che si preannuncia essere di grande fascino e suggestione! Il ricco calendario prevede la tappa di apertura per domenica 25 maggio con la salita a Campo Moro. Dopo tante tappe, chiuderà l’edizione 2025 di Enjoy la salita ai Laghi di Cancano. "Il cicloturismo, nelle sue molteplici forme, continua ad arricchire l’offerta turistica, rispondendo alle esigenze anche dei più appassionati - afferma Davide Menegola, presidente della Provincia - Grazie a investimenti strategici realizzati nel corso degli anni, iniziamo a raccogliere i frutti e le prospettive sono ancora più promettenti. La nostra natura, come sempre e ancor più in questo contesto, gioca un ruolo fondamentale. Gli interventi di promozione hanno trasformato quella che era una visione in una vocazione concreta".