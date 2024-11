Enjoy Stelvio. La carica dei 21mila

Il cicloturismo in Valtellina si conferma un settore in continua e costante crescita. Questo, in estrema sintesi, è quel che è emerso dalla presentazione del bilancio del progetto cicloturistico per l’annata 2024 e dalla presentazione del programma degli eventi per la stagione 2025. L’incontro si è tenuto a palazzo Muzio a Sondrio alla presenza, tra gli altri, di Davide Menegola, presidente della Provincia, Elio Moretti, presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda di promozione e formazione della Valtellina (Apf Valtellina) e Pierluigi Negri, direttore del Consorzio turistico Media Valtellina e responsabile del progetto di promozione del cicloturismo in provincia.

Tanti gli eventi "bike" organizzati da maggio a ottobre: la tappa del Giro d’Italia a Livigno (la più vista con 3 milioni di telespettatori), l’iniziativa Enjoy Stelvio Valtellina, con la chiusura al traffico motorizzato di numerosi passi alpini e che ha visto la partecipazione di 21.000 cicloamatori. Da non dimenticare la Gravellina – Strade Rurali e la Valchiavenna Gravel Escape. Il cicloturismo accompagna infine la provincia di Sondrio nel percorso di avvicinamento a Milano Cortina 2026 con due grandi eventi: il Giro d’Italia, con una tappa di arrivo a Bormio e con una tappa di partenza a Morbegno. Il 18 giugno Piuro, in Valchiavenna, sarà invece la tappa di arrivo del Tour de Suisse. "Il bilancio è molto lusinghiero che conferma la validità delle azioni intraprese e la valorizzazione delle risorse appostate – dice il presidente Menegola -. Quello del cicloturismo si conferma un asset molto importante che va ad integrare e a rafforzare la nostra offerta, con grande attenzione alle nuove richieste, ai nuovi modelli turistici". F.D’E.