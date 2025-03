Emozioni al Passo del Tonale. Mille persone e stelle dello sci: "Nel ricordo di Elena Fanchini"

PASSO DEL TONALE (Brescia)Una giornata sulla neve in memoria della sciatrice camuna Elena Fanchini, morta l’8 febbraio 2023, a soli 37 anni, dopo una lunga battaglia contro un tumore. La sciatrice italiana, specialista di velocità e membro di spicco della nazionale azzurra, si era ritirata dall’attività agonistica nel 2020 a causa della malattia. Ieri al Passo del Tonale oltre mille persone hanno affollato la seconda edizione dell’Elly Fanchini Day, evento dedicato alla memoria della sciatrice scomparsa, con un parterre d’eccezione: dalla campionessa Sofia Goggia alle big dello sci lombardo e nazionale, fino alle ex compagne di squadra e alle protagoniste delle recenti finali di Coppa del Mondo a Sun Valley. Sport, memoria e solidarietà si sono intrecciati in una giornata all’insegna dell’emozione, organizzata dalle sorelle Nadia e Sabrina Fanchini insieme al gruppo DH Lions. Al centro della manifestazione, un gigante non competitivo che ha visto centinaia di sciatori gareggiare fianco a fianco con le stelle dello sci. Sofia Goggia ha ricordato l’amica scomparsa: "Una giornata speciale per onorare Elly e abbracciare la sua famiglia. Dobbiamo essere grati di averla avuta nella nostra vita. Le persone che amiamo non se ne vanno mai: restano nei momenti condivisi. Oggi è il modo migliore per ricordarla". Alla manifestazione, servita per raccogliere fondi per Airc, c’erano anche i genitori di Matilde Lorenzi, la promessa dello sci scomparsa lo scorso ottobre in Val Senales.L’evento ha unito sport e beneficenza: in palio c’erano premi e cimeli di campioni. Tutti i proventi sosterranno la ricerca sul cancro attraverso la Borsa di Studio Elena Fanchini.