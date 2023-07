Emergenza idrica Fase critica superata Oggi il via libera "Acqua potabile"

Nella giornata di oggi i sondriesi potranno ritornare a bere l’acqua che sgorga dai rubinetti senza doverla farla bollire. Salvo imprevisti dell’ultima ora. Lo ha comunicato nel tardo pomeriggio di ieri il Comune.

Ormai da tre giorni la popolazione del capoluogo, oltre 21.000 persone, è costretta a far bollire l’acqua del rubinetto prima di poterla consumare. Un’emergenza causata nella giornata di venerdì scorso quando, dopo i prelievi di routine effettuati in alcune zone della città dai tecnici della Secam, è emersa la non conformità microbiologica dell’acqua (probabilmente a causa di animali al pascolo). Questo ha costretto il sindaco Marco Scaramellini ad emettere un’ordinanza nella quale ha vietato l’uso su tutto il territorio comunale di acqua se non previa bollitura. Sono incominciate quindi le corse ai supermercati e nei negozi per accaparrarsi una scorta di minerale, visto anche il caldo di queste giornate.

"Nella giornata di oggi (ieri per chi legge, ndr.), Secam ha comunicato che le analisi microchimiche effettuate in data 23 luglio hanno evidenziato il superamento della fase critica, con il ritorno dei parametri microbiologici entro le soglie di legge – dice il comunicato del Comune di Sondrio -. In base alla normativa vigente, per la revoca dei provvedimenti adottati, è indispensabile attendere 72 ore dall’esito positivo delle analisi effettuate da Ats Montagna, termine che può essere ridotto a 48 ore. Una volta pervenuti i debiti riscontri da Ats Montagna, se verranno confermate le risultanze delle analisi trasmesse da Secam, nel pomeriggio di domani (oggi, ndr.), il sindaco provvederà immediatamente all’emanazione dell’ordinanza di revoca delle limitazioni imposte". Fulvio D’Eri