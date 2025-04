Eliot, campione di modernismo in biblioteca

Nel sessantesimo anniversario della morte, Thomas Stearns Eliot, poeta e critico statunitense, premio Nobel per la letteratura nel 1948, viene analizzato il suo modernismo. Capolavori quali The Love Song of J. Alfred Prufrock, The Waste Land e i Four Quartets, scritti tra la fine degli anni Dieci e gli anni Quaranta, continuano ad affascinare i lettori. "T. S. Eliot, campione di modernismo" è proprio il titolo della conferenza del professor Enrico Reggiani (nella foto), ordinario di Letteratura Inglese alla Cattolica di Milano, che oggi alle 18 alla biblioteca Rajna dialogherà con l’assessore alla Cultura, Educazione e Istruzione del Comune di Sondrio, Marcella Fratta. L’ingresso è libero.