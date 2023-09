Elicottero precipitato a Gerola Alta, l’ipotesi: ha urtato un cavo dell’alta tensione

Gerola Alta (Sondrio), 6 settembre 2023 - Si sono apprese poco fa le generalità dei membri dell'equipaggio dell'elicottero della società austriaca precipitato ieri sera nei boschi delle alpi Orobie, in territorio di Gerola Alta, in provincia di Sondrio. E tutti miracolosamente vivi, seppure feriti.

Il più grave è il pilota Markus Ley, svizzero residente a Disentis/Muster nel Cantone dei Grigioni. Gli altri due occupanti del velivolo sono entrambi comaschi, Danilo Dinelli di Vercana, e l'altro tecnico Marco Dautero di Albavilla (Como).

Sono stati ricoverati negli ospedali Papa Giovanni XXIII di Bergamo, Spedali Civili di Brescia e Manzoni di Lecco. Nessuno dei tre sarebbe in pericolo di vita.

Ora si indaga sulle cause dell'incidente. Non è da escludere che il velivolo austriaco sia precipitato dopo avere urtato un cavo dell'alta tensione. La Procura di Sondrio, diretta da Piero Basilone, in mattinata ha disposto già i primi sopralluoghi e rilievi in alta quota, nella zona teatro della caduta, tutta posta sotto sequestro dai militari esperti del Sagf-Soccorso Alpino della Guardia di finanza di Sondrio delegati alle indagini, intervenuti già ieri sera con i Vigili del fuoco del distaccamento di Morbegno e il Soccorso alpino Delegazione di Valtellina e Valchiavenna Stazione di Morbegno.