Valtellina, precipita elicottero con 3 persone a bordo

Gerola Alta (Sondrio), 5 settembre 2023 - Un elicottero commerciale è precipitato questa sera, martedì 5 settembre, in alta quota sulle Alpi Orobie in territorio di Gerola Alta, in provincia di Sondrio.

Tre gli occupanti del velivolo. Due avrebbero riportato lesioni di non grave entità e uno dei due ha lanciato l'allarme ai soccorsi, affermando di temere invece per le condizioni del terzo uomo a bordo. I soccorritori stanno raggiungendo in questi momenti i luoghi dell'incidente, a circa 2.500 metri d'altezza.