Elettricista cade dall’impalcatura. È ferito grave

È gravissimo ma in condizioni al momento stabili l’uomo di 57 anni che mercoledì ha avuto un incidente sul lavoro a Postalesio ed è stato ricoverato al Papa Giovanni XXIII di Bergamo. L’incidente è avvenuto in via Nazionale, nello stabilimento dell’Imi Fabi, poco distante dalla Strada Statale 38. Il ferito, un elettricista, stava lavorando nella fabbrica su un’impalcatura quando è caduto a terra, facendo un volo di qualche metro. Ha battuto la testa e riportato contusioni in varie parti del corpo. I colleghi hanno immediatamente contattato il numero unico 112, che sul posto ha inviato la Soreu Alpina con alcuni mezzi terrestri e l’elicottero. Una volta stabilizzate le condizioni, il ferito è stato portato in volo a Bergamo. La prognosi è riservata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del comando provinciale e della compagnia di Sondrio, con il personale di Ats della Montagna, per accertare se le norme relative alla sicurezza sul lavoro siano state rispettate. L’incidente è successo attorno alle 14.30.

Gli ultimi giorni sono stati costellati di infortuni sul lavoro. Il 23 aprile si è registrato un altro incidente, questa volta mortale, a Lallio nel Comasco. La vittima è il valtellinese Carlo Lenatti, 38 anni, di Montagna. Lenatti si trovava sul suo escavatore quando si è ribaltato, rimanendo schiacciato dal mezzo. È morto nel giro di pochi minuti. Quando i soccorritori sono arrivati, per lui non c’era più nulla da fare. Incidente mortale anche nella vicina provincia di Brescia. In questo caso erano le nove del mattino del 24 aprile. I fatti sono accaduti alla Dall’Era Siderurgica di via IV Novembre a Lograto. È morto Matteo Cornacchia di Travagliato, 47 anni. È stato schiacciato da una lastra metallica.

Milla Prandelli