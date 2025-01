Edizione “Essenziale“. TEDx sbarca in Valtellina

A Sondrio sbarca il TEDx. Il 15 marzo 2025, a partire dalle ore 14:30, il “Teatro Don Chiari“ di Sondrio sarà il palcoscenico del primo TEDx organizzato in Valtellina. Un evento che si preannuncia come un momento di ispirazione, dialogo e scoperta per l’intera comunità valtellinese che avrà modo di discutere e riflettere sul suo futuro.

Il tema scelto per questa edizione inaugurale è “L’essenziale“, un concetto tanto semplice quanto profondamente significativo. È un invito a fermarsi e riflettere su ciò che conta davvero, andando oltre il superfluo e concentrandosi su ciò che ha un valore autentico nella vita quotidiana, nella società in cui viviamo e nel futuro che desideriamo costruire.

Attraverso questo tema, l’evento punta a stimolare un dialogo intorno alle priorità che guidano le nostre scelte personali e collettive, in un’epoca caratterizzata da complessità e rapidi cambiamenti. Gli otto speakers, accuratamente selezionati, porteranno sul palco una varietà di prospettive e storie uniche, capaci di suscitare emozioni, sfidare le convenzioni e accendere il dibattito.

Grazie alle loro esperienze e alla forza delle loro idee, ogni intervento diventerà un’occasione per esplorare nuovi punti di vista, mettere in discussione le certezze e ispirare cambiamenti concreti nella vita di chi ascolta.

Ma cos’è TEDx? TEDx è un format di eventi locali, organizzati in maniera indipendente, ma ispirati alle celebri conferenze TED. Con il motto “Ideas Change Everything“, gli incontri sono divenuti negli anni sinonimo di innovazione e trasformazione.

Fulvio D’Eri