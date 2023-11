L’Ecoschool si rinnova: "Guardiamo al futuro"

Sondrio, 28 novembre 2023 – Due opere per implementare la qualità dei servizi della EcoSchool di Triangia: il comune di Sondrio interverrà infatti per sistemare il giardino e per realizzare un’aula multidisciplinare in legno nella frazione collinare. La Ecoschool di Triangia ha celebrato la Giornata mondiale degli alberi con una festa, guardando al futuro con rinnovato ottimismo per i progetti che la attendono.

I bambini della scuola primaria della frazione, con le loro insegnanti e la dirigente dell’Istituto comprensivo Paesi Retici Maria Rita Carmenini, hanno accolto gli assessori ai Servizi sociali e alle Frazioni, Maurizio Piasini, alle Politiche giovanili, ai Gemellaggi e alle Pari opportunità, Raffaella Volpatti.

Le piantumazioni, una nel giardino della scuola, davanti all’edificio, e l’altra nel parco giochi attiguo, sono state eseguite dai Carabinieri Forestali di Sondrio sotto lo sguardo attento degli alunni. La ricorrenza è stata l’occasione per informare gli alunni e i genitori presenti dei progetti che l’amministrazione comunale realizzerà in un edificio scolastico costruito nel 1961, le cui aule, l’anno scorso, erano state ridipinte per iniziativa dei genitori. "Sappiamo che servono spazi e che il giardino deve essere riqualificato - ha detto l’assessore comunale Piasini -: questa scuola, per la didattica che propone e per il suo inserimento nel contesto della frazione, rappresenta un modello. Realizzeremo questi progetti per garantire gli spazi e gli strumenti per il proseguimento dell’attività della scuola primaria e per riaprire la scuola dell’infanzia

. La Echoschool piace sia ai bambini che ai genitori e vogliamo che prosegua la sua attività negli anni a venire". Oltre alla riqualificazione del giardino del plesso, che presenta avvallamenti a causa delle radici degli alberi, verrà realizzata un’aula multidisciplinare di una trentina di metri quadrati, un prefabbricato in legno, per lo svolgimento di laboratori e di attività musicali.