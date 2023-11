Ecco Inverart. Un successo da vent’anni. Sperimentando

INVERUNO (Milano)

"Un luogo dove c’è bellezza, cultura e socialità: ecco dei motivi per venire a Inverart". Francesco Oppi, direttore artistico e anima della manifestazione di arte contemporanea che compie vent’anni, ha ricevuto recentemente un premio speciale dalla sindaca Sara Bettinelli "per la diffusione della cultura e la formazione dei giorvani artisti". "Sono molto emozionato per l’inaugurazione odierna (ieri per chi legge, ndr) – continua –. In questi vent’anni sono passati da noi oltre 3mila artisti, le serate hanno avuto una media di 700800 presenze. Abbiamo accolto circa 800 giovani agli inizi del loro percorso, e l’8% di loro si è affermato nell’ambito culturale, trovando lavoro per esempio in gallerie d’arte, come curatore, o artista, o altra occupazione sempre legata alla dimensione espressiva. Insomma, Inverart mette insieme due esperienze diverse come l’arte contemporanea ma anche un momento ludico legato al cibo e all’ascolto di musica dal vivo".

Il Padiglione d’arte giovane - Inverart è un’iniziativa di assessorato alla Cultura, la cura è del Guado Officine Creative, in coordinamento con la Società Umanitaria e l’Accademia di Belle Arti di Brera. Nasce in collaborazione con la Libreria Bocca e il Liceo Artistico Einaudi Magenta e ha il patrocinio della Città metropolitana di Milano e di Fondazione per leggere. "Inverart è un luogo di sperimentazione libera, senza classifiche e giurie, progettato, organizzato e gestito direttamente dagli artisti e da professionisti dell’ambito culturale – prosegue Oppi –. Quattro le sezioni principali. Gli allievi selezionati dall’Accademia di Belle Arti di Brera; gli allievi selezionati nel Liceo Artistico Einaudi di Magenta; i nuovi partecipanti; la mostra del Ventennale. Madrina dell’edizione è Daniela Rancati. Un omaggio speciale è la mostra personale dedicata allo scultore Giovanni Mascetti nella sala Francesco Virga della Biblioteca comunale. Nel piazzale antistante il Padiglione verranno allestiti due grandi cubi a griglia lignea che accoglieranno il racconto per immagini di questa iniziativa culturale. All’interno del Padiglione, invece, troveranno spazio delle lesene che ripercorrono le 19 edizioni precedenti".

Vediamo allora il calendario degli appuntamenti, in Area fiera di via Manzoni 10. Oggi alle 10 i laboratori d’arte per Istituti superiori, alle 16 la presentazione della novella grafica di Mattia Croce "Sisifo, l’uomo che ingannò gli dei" e della silloge "Sciarada" di Gianni Bombaci, alle 22 live music con "RockerTv". Domani alle 11 "Cavoli a merenda", spettacolo per bambini a cura della "Dittagiocofiaba", alle 14 musica dal vivo con "Los Picios" e alle 15 la visita guidata al Padiglione. Il servizio ristorante sarà attivo oggi dalle 19 e domani dalle 12.