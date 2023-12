È un mistero la sparizione di un geometra

L’allarme è scattato nel tardo pomeriggio di ieri, quando i familiari hanno bussato alla caserma dei carabinieri di Traona, dipendenti dalla Compagnia di Chiavenna guidata dal capitano Giuseppe Antonicelli, per presentare una formale denuncia di scomparsa.

Dalla mattinata di ieri, giovedì 14 dicembre, infatti, non si hanno più notizie del geometra Ivano Camarri, 70 anni, residenza a Mantello, studio a Dubino. Era atteso, nella mattinata di giovedì, a Milano, nell’ufficio di un professionista probabilmente per incontrarsi con un cliente di entrambi, ma nel capoluogo lombardo non sarebbe mai arrivato. Di lui e della sua Audi, alla quale si è messo al volante, per raggiungere la città metropolitana, non si avrebbero più notizie.

Il professionista che lo attendeva, trascorso un po’ di tempo, pensando a un possibile ritardo del collega, ha deciso di contattare la casa in Valtellina di Camarri, chiedendo spiegazioni del mancato arrivo. Ma lui non c’era. Finchè è stata presentata denuncia.

È successo qualcosa durante il tragitto Mantello-Milano ? Un incidente di cui ancora non si è saputo ? O, invece, si tratta di un allontanamento volontario? Sono domande in attesa di risposte, mentre i carabinieri nelle prossime ore acquisiranno le immagini del servizio di videosorveglianza per tentare di risalire al percorso che ha effettuato l’Audi. Michele Pusterla