È doppio il dividendo per azione

Gli azionisti e i clienti in generale della Banca Popolare di Sondrio possono sorridere, dopo che ieri il consiglio di amministrazione, presieduto dall’avvocato Francesco Venosta, ha approvato i risultati preliminari consolidati al 31 dicembre 2023. Sono sufficienti due numeri: l’utile netto è schizzato a 461,2 milioni. Il miglior risultato di sempre (+83,5% a/a) per l’istituto oggi guidato da Mario Alberto Pedranzini (foto).

Altro dato importante, che indica lo stato di salute e la buona guida della banca, il raddoppio del dividendo unitario pari a 0,56 euro.

"Abbiamo archiviato il 2023 con ottimi risultati - dice il direttore generale - . L’attività del quarto trimestre ha rafforzato il trend positivo dei mesi precedenti, permettendoci di conseguire complessivamente euro 461,2 milioni di utile netto, il più alto mai registrato in oltre 150 anni di storia, quindi di proporre un raddoppio del dividendo per azione. Il rilevante incremento dell’attività bancaria caratteristica, garanzia di solidità dei risultati, è sostenuto da una rete commerciale in crescita, sempre prossima alla clientela, e da strutture centrali su cui continuiamo a investire per lo sviluppo delle competenze e delle dotazioni tecnologiche, a supporto dell’innovazione".

Si sottolinea anche il forte sviluppo dell’attività bancaria caratteristica (1.340 milioni; +26,2% a/a) e la crescita record del margine di interesse (937 milioni; +37,6% a/a).

F.D’E.