Due milioni di cartoline. Il traguardo si avvicina

SANTA MARIA HOÈ (Lecco)

Meno 83mila. Il conto alla rovescia per tagliare il traguardo dei 2 milioni di cartoline è cominciato. È questione di mesi, forse appena di settimane, perché solo in un paio di giorni gli amici di penna vicini e lontani, che spesso nemmeno conosce né ha mai visto, gliene hanno spedite 5mila. Le ultime sono arrivate da Roma, ma quasi quotidianamente ne vengono recapitate da ogni angolo del globo. A correre veloce verso i 2 milioni di cartoline è Alessio Fumagalli, 67enne di Santa Maria Hoè, primatista assoluto di cartoline. Al mondo non c’è mai stato ne c’è un collezionista di cartoline migliore di lui: è di ieri l’annuncio che proprio gli altri colleghi gli hanno assegnato per il decimo anno consecutivo il titolo di campione italiano, europeo e mondiale di cartoline per il quinto quello di campione intercontinentale. "La vera vittoria è la soddisfazione – spiega Alessio -, non solo quella di essere il numero uno al mondo, ma anche quella di ricevere cartoline da ogni angolo della terra e di conoscere tramite le cartoline tantissime nuove persone che vivono in tutti i continenti. Per me, che per alcuni problemi di salute non ho mai potuto spostarmi molto, è come poter lo stesso viaggiare, visitare tanti posti e incontrate moltissima gente". I quasi 2 milioni di cartoline di Alessio sono tutte diverse l’una dall’altra, per provenienza, forma, dimensione, materiale, datazione. Nonostante sia l’epoca del virtuale, dell’ia, dei social, l’hobby di Alessio sta tra l’altro diventando contagioso: "Molti venditori di souvenir e di cartoline, mi contattano per ringraziarmi perché sembra che in tanti grazie a me abbiano riscoperto il gusto di comperare e mandare le cartoline".

Daniele De Salvo