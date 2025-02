Due fine settimana in maschera. Sondrio e Morbegno si preparano

Due fine settimana imperdibili per i tanti amanti del Carnevale. Svelati a poche ore di distanza i programmi di quello di Sondrio, che si terrà domenica prossima 23 febbraio e di Morbegno, che invece andrà a colorare il weekend dell’1 e 2 marzo.

Il sindaco del capoluogo Marco Scaramellini ha consegnato simbolicamente la chiave della città al presidente del Comitato organizzatore Sergio Mustillo, in vista di una manifestazione che quest’anno prevede animazione e sorprese lungo l’intera domenica, con un coinvolgimento sempre maggiore della cittadinanza che potrà seguire la sfilata anche da casa o sul telefono in diretta streaming e sul canale 85 di TeleSondrioNews, oppure direttamente dal grande schermo che sarà montato in piazza Garibaldi, dove saranno presenti anche numerosi stand gastronomici e delle associazioni del terzo settore.

La Camminata benefica in maschera a sostegno della Lilt partirà alle 10.30, mentre dalle 12 si potrà pranzare con lo street food a cura dei birrifici valtellinesi.

Molto interessante anche la due giorni che ha in programma Morbegno: il sipario si alzerà sabato 1° marzo con il Carneval Bimbi all’Oratorio, mentre la domenica, a rendere ancora più speciale la sfilata, vi saranno anche rappresentanze da Francia e Austria e da fuori regione per un totale – ad oggi – di 23 gruppi, che potrebbero tuttavia aumentare ancora.