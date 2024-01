Due boscaioli feriti. Non sono gravi

Due infortuni ieri con altrettanti boscaioli. Intervento poco dopo le 10.30 per la Stazione di Chiavenna del Soccorso alpino, VII Delegazione. I tecnici sono stati allertati dalla centrale per un infortunio a Lottano, a 700 metri, nel territorio del Comune di Prata Camportaccio. Un 44enne si è procurato un trauma alle gambe mentre stava tagliando degli alberi. È accaduto in una zona con terreno impervio; sul posto, oltre al Cnsas, anche il Sagf-Soccorso alpino Guardia di finanza di Madesimo e i Carabinieri. L’infortunato è stato sedato dai sanitari presenti e trasportato dai tecnici in barella fino all’ambulanza. Poi all’ospedale di Gravedona. L’intervento si è concluso intorno a mezzogiorno. Un altro soccorso a Sommasassa, in territorio di Teglio, per un 59enne caduto da un muretto mentre trasportava un grosso tronco. Portato al Morelli. Mi.Pu.