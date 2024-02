Due amiche in crisi dopo il matrimonio e un “Marito invisibile“

Lettura teatrale con musica domani pomeriggio al salone teresiano della Biblioteca universitaria, dove alle 17 approderà “Il marito invisibile“ di Edoardo Erba (foto). L’esilarante commedia sulla scomparsa della nostra vita di relazione racconterà la storia di Fiamma e Lorella, due amiche cinquantenni in videochiamata. Non si vedono da tempo e Lorella annuncia a sorpresa: mi sono sposata. E il nuovo marito ha una particolarità: è invisibile. L’ingresso è libero, con un’offerta per la campagna di Terre des Hommes per i diritti delle bambine e delle ragazze.