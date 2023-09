Dopo tre anni di stop riapre i battenti l’emeroteca

Riaprirà domani l’emeroteca della Biblioteca comunale Paolo Borsellino. L’emeroteca è rimasta chiusa per l’emergenza Covid e, successivamente, lo spazio ha ospitato attività e mostre. Ora il servizio al pubblico ripartirà, e sarà attivo negli orari di apertura della biblioteca: da lunedì a venerdì dalle 9.30 alle 19, con orario continuato, e sabato dalle 14 alle 19. In emeroteca sono disponibili i principali quotidiani in abbonamento, le riviste generaliste, i settimanali illustrati. I periodici specializzati sono distribuiti, su richiesta, rivolgendosi in biblioteca, alla reception.