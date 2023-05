Donne = Dolori Una mostra per andare oltre

L’associazione “Friends of Museo Fratelli Cozzi“ partecipa alla Civil Week, manifestazione che promuove azioni di solidarietà. Lo fa con la mostra “Donne e motori? Gioie e basta“ presentata ieri alla biblioteca di via Cavour. L’esposizione nasce insieme al Centro italiano femminile di Legnano ed è sostenuta dalla Fondazione Comunitaria Ticino Olona. Obiettivo, concentrarsi sulle donne con occhi diversi, valorizzando il loro talento, la professionalità e la competenza in diversi ambiti, compreso quello automobilistico. Spesso l’abbinamento donne-automobili è denigratorio e tende a perpetuare una cultura discriminatoria, distorcendo la realtà. La mostra prova a fare piazza pulita di luoghi comuni e stereotipi.