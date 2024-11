Donato Carrisi presenta l’ultimo thriller

Un regalo di Natale in anticipo per gli appassionati lettori di Donato Carrisi, l’autore italiano più venduto al mondo, tornato in libreria da poche settimane con “La casa dei silenzi“ (Longanesi) e già ai primi posti in tutte le classifiche. La libreria Piccolo Principe di Morbegno, in collaborazione con il Comune, è riuscita nell’impresa di far tornare Carrisi all’auditorium Sant’Antonio: l’appuntamento è per domani alle 20.45. Nel nuovo thriller si ritrova Pietro Gerber, lo psicologo fiorentino “addormentatore“ di bambini, che utilizza l’ipnosi per aiutare i piccoli a elaborare traumi e superare fobie. È il caso di Matias, 9 anni, nei cui sogni appare una donna triste.