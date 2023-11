Dolcenera in concerto al Sociale

Dolcenera in concerto a Lecco. La cantautrice e polistrumentista si esibisce sabato 18 novembre sul palco dell’auditorium Casa dell’economia con il suo progetto di Piano Recital Teatrale, una combinazione sapiente di parola, gestualità, musica, vocalità e suono che riporta alle funzioni primordiali del teatro, per seguire il racconto dell’Anima Mundi - titolo dell’ultimo album di Dolcenera – attraverso il filo dei cinque elementi: terra, fuoco, acqua, aria e etere. Oltre a suoi brani, Dolcenera propone brani di altri grandi cantautori italiani, come Vasco Rossi e De André. Prevendite e prenotazioni a partire da domani tramite il sito www.teatrosocietalecco.it.