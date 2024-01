Docufilm sulla violenza contro le donne. In sala il regista Soldini

La lotta alla violenza contro le donne in sala al cinema Astra di Como. Venerdì 26 gennaio alle 21 è in programma la proiezione del film “Un altro domani“, di Silvio Soldini e Cristiana Mainardi. In sala ci sarà il regista Silvio Soldini (nella foto). L’ingresso è gratuito. L’iniziativa è dei promotori della Fondazione Comasca. “Un altro domani“ è un docufilm che indaga sulle dinamiche psicologiche e socioculturali da cui ha origine la violenza sulle donne e su come si possa riconoscerla fin dai primi segnali, per prevenirla, attraversa la testimonianza delle vittime e degli autori delle violenze.