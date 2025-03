Digitale facile: con le Acli ora è possibile

Dall’attivazione dello Spid alle domande per la pensione alla richiesta di alloggi popolari, soltanto per fare alcuni esempi. Se non si hanno figli o nipoti "nativi" digitali o non si parla e capisce bene l’italiano, spesso ci si trova di fronte a operazioni richieste, per le quali però non si sa neppure da che parte iniziare. Nasce proprio con lo scopo di non lasciare indietro nessuno, di fronte a un mondo – sociale, economico, istituzionale - cambiato, "Digitale facile", il servizio lanciato di recente dall’Acli provinciale. Nei sei sportelli presenti sul territorio sono attivi da febbraio e hanno già registrato oltre 200 accessi sportelli "dedicati" e un "facilitatore digitale" certificato a disposizione per assistere e insegnare come utilizzare al meglio gli strumenti digitali, in primis servizi online della pubblica amministrazione, come la gestione della propria identità digitale, la richiesta di certificati o del passaporto e altro ancora. S.B.