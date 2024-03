“Di voce in voce“ rende omaggio a Peppino Impastato

Cento passi, e ancora tanta strada da fare. Così titola lo spettacolo su Peppino Impastato, giornalista ucciso in Sicilia il 9 maggio 1978. L’esibizione sarà alle 21 nell’aula Magna del Liceo Verri (via San Francesco 11), con l’ingresso a offerta libera; il tutto è stato programmato dall’associazione Progetto Pretesto con la collaborazione del Comune di Lodi. Lo spettacolo invece è realizzato dal gruppo Di Voce in Voce: si tratta di una lettura scenica e punta a raccontare come "la mafia è una montagna di merda", come recita la famosa citazione di Impastato.