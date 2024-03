Di nuovo in cima al Sancarlone. Una vista mozzafiato sul lago La statua di San Carlo, la più alta al mondo per due secoli, è stata riaperta al pubblico. La salita interna offre un'esperienza unica, ma con barriere architettoniche che possono limitare l'accesso a persone con disabilità. Il panorama sul Lago Maggiore dalla sommità è splendido, ma gli occhi della statua sono chiusi al pubblico. L'ingresso al parco è a pagamento, con tariffe differenziate per l'accesso al terrazzo e alla salita interna.