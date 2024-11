Di formaggi e altre eccellenze

Giornata conclusiva di Consapevolmente tipico che unisce Formaggi in Piazza e Natura in Bellezza. Oggi al Teatro Sociale il vincitore della dodicesima edizione di MasterChef Italia presenterà la sua cucina consapevole e creativa. Due le passeggiate proposte: una il mattino e l’altra il pomeriggio, tutte con partenza dall’Infopoint di Palazzo Pretorio e arrivo a Palazzo Martinengo per una degustazione a cura di Apf Valtellina. Dalle ore 9 alle 19 saranno allestite le casette con i piccoli produttori di formaggi a latte crudo. Si aggiungono degustazioni di miele, castagnata solidale per i bambini di Sao Mateus, sciatt a cura di Amici di Vita Nuova e polenteria ed altri assaggi con la Pro Loco.