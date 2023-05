Deruba passeggero in attesa del treno, denunciato straniero

Ha avvicinato un uomo che aspettava il treno sulla banchina della stazione di Lomazzo, fingendo di chiedergli una sigaretta, salvo poi picchiarlo e rapinarlo. La denuncia è giunta alla Polizia domenica notte dalla vittima, un 44enne originario del Marocco, che ha contattato gli agenti non appena arrivato a Como Lago. Ha raccontato di essere riuscito a sottrarsi dall’aggressione dopo aver preso alcune sberle, rifugiandosi sul treno in arrivo, ma il rapinatore, descritto come un pakistano, lo aveva seguito sulla carrozza, colpendolo ancora e rapinandolo, per poi scendere a Como Borghi. Grazie alla sua segnalazione, la pattuglia poco dopo ha notato in via Milano un pakistano di 29 anni senza fissa dimora, che stava danneggiando la vetrina di un negozio: dopo averlo bloccato, i poliziotti hanno notato che la sua descrizione corrispondeva a quella fatta dalla vittima della rapina, che lo ha effettivamente riconosciuto. È stato denunciato per entrambi i fatti.Paola Pioppi