Delizie di polenta. Nei prossimi week-end valle presa d’assalto

In Val Tartano è tempo di “Delizie di polenta“. La kermesse culinaria, organizzata dalla locale Accademia della Polenta e dalla Pro Loco Valtartano con il patrocinio del Comune di Tartano, è pronta a deliziare i palati. Negli alberghi, nei ristoranti e nei rifugi sabato e domenica sarà possibile degustare tanti piatti proposti dagli chef in cui la polenta è la regina incontrastata. “Delizie di polenta“ continuerà nei weekend dell’11 e 12 novembre, 18 e 19, 25 e 26. Visto l’alto afflusso, la prenotazione è obbligatoria per sabato sera e domenica a mezzogiorno. Info: www.accademiadellapolenta.org.