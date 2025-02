Dedelate irrompe al Festival di Sanremo, scalata con beffa al Teatro Ariston: “Nessuna sicurezza”

Sondrio – Lo scalatore fuorilegge Dedelate è riuscito a intrufolarsi al teatro Ariston durante il Festival di Sanremo, postando su Instagram storie in cui mostra il teatro da una prospettiva diversa: dall'alto, sopra i riflettori. E tagga artisti come Guè, Olly e Tony Effe mentre sono sul palco.

Il selfie di Dedelate all'Ariston e una ripresa del teatro dall'alto

Nei video mostra la sua scalata, riprende le forze dell'ordine e si fa beffa dei controlli - che evidentemente è riuscito ad aggirare -, infine si scatta un selfie sul tetto con alle spalle l'insegna ‘Ariston’. Ed è il secondo anno consecutivo che riesce a espugnarlo durante il Festival. Sul suo post scrive: "Nessuna sicurezza". I commenti sono centinaia: "Ma come fai?". "Qual è il codice di televoto per votarti?". "La cosa assurda è che potresti essere un terrorista e nessuno se ne accorgerebbe".

Così il climber valtellinese, da poco maggiorenne, alza ancora l'asticella. Tra il 20 e il 21 maggio scorsi aveva raggiunto la Madonnina scattandosi un selfie dalla guglia maggiore del Duomo di Milano. Ma è salito anche sulla cima di San Siro durante un concerto di Sfera Ebbasta e sul Castello Sforzesco. Lo scorso luglio, pure sul Duomo di Firenze. La scorsa estate gli agenti della polizia locale di Milano avevano suonato alla porta dell’abitazione in cui Dedelate vive con i genitori, in provincia di Sondrio: gli specialisti del Gruppo operativo anti-contraffazione l’hanno denunciato per invasione di edifici e danneggiamento (nelle scorse settimane, in una storia di Instagram, il giovane ha voluto sottolineare di non aver mai danneggiato nulla).

Dopo quell’impresa, i follower erano raddoppiati in poche ore e ora ne ha 257mila. Si è parlato di lui anche una manciata di giorni fa, perché il ragazzo si è arrampicato sulla Basilica di San Gaudenzio, l’edificio sacro simbolo della città di Novara. Altezza della guglia della cupola: 100 metri. Impresa per la quale è stato indagato dalla polizia di Stato di Novara per danneggiamento aggravato e per invasione di edifici. Ma questo non lo ha fermato.

"Si fermerà mai? - domanda Fabiola Minoletti, vicepresidente del coordinamento comitati milanesi -. Nonostante la denuncia recentissima della Questura di Novara si è spostato per il secondo anno al Festival di Sanremo. Tranquillo, se lo guarda in diretta dall'alto ironizzando sui sistemi di sicurezza e di controllo destando anche preoccupazioni nei suoi follower che in alcuni commenti dicono... ma se entrasse un attentatore?".