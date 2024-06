Si arrampica in cima allo stadio di San Siro durante il concerto di Sfera Ebbasta e pubblica il video online

A quanto pare c'è uno spettatore in più al concerto di Sfera Ebbasta questa sera allo stadio di San Siro. Un giovanissimo che mezz'ora fa ha pubblicato su Instagram una "storia" con un video che mostra i suoi piedi a penzoloni ripresi dalla cima del Meazza: è Dedelate, nickname del diciassettenne "scalatore" diventato famoso per aver raggiunto la Madonnina sul Duomo, un mese fa, senza uno straccio di permesso, ed essersi scattato un selfie.

Impresa fuorilegge che gli è costata una denuncia della polizia locale per invasione di edifici e danneggiamento ma che a quanto pare non lo ha scoraggiato dal continuare, stando a quel che si vede sui social. Eccolo sospeso, nel filmato che lo cattura tra il cielo e lo show del rapper 31enne, questa sera al suo debutto al Meazza.

Dedelate, che vive con la famiglia in provincia di Sondrio, era stato identificato e denunciato la settimana scorsa dagli specialisti del Gruppo operativo anti contraffazione di piazza Beccaria. Stando agli accertamenti investigativi, il diciassettenne avrebbe utilizzato l'impalcatura esterna per salire sulle terrazze della Cattedrale e da lì issarsi sulla struttura della guglia maggiore per riprendersi a petto nudo e con il dito medio a favor di smartphone.

Prima ancora, il 17 marzo, era salito al Castello Sforzesco, fino alla Torre del Filarete. E il mese precedente aveva espugnato il Teatro Ariston durante il Festival. Ogni mese una sfida che mette a repentaglio la sua vita, e follower moltiplicati con il rischio che si generi un pericoloso effetto emulazione.