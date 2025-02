La scalata di San Gaudenzio, denunciato Dedelate

Per arrivare in cima alla cupola di San Gaudenzio, simbolo di Novara, aveva rotto alcuni lucchetti di sicurezza. La polizia ha denunciato per danneggiamento aggravato e invasione di edifici l’influencer valtellinese di 18 anni, noto come Dedelate. La scalata, di notte e con la pioggia, era stata documentata dal giovane mediante la pubblicazione del video sul proprio profilo Instagram, il 29 gennaio.E gli agenti sono risaliti a lui, residente in Bassa Valle, già noto nell’ambito milanese per le incursioni da urban climber.

Nella perquisizione domiciliare, sono stati rinvenuti gli indumenti utilizzati per l’ascesa alla cupola e, nascosto, un cellulare con video e foto delle diverse arrampicate portate a termine. Il questore di Novara ha predisposto nei confronti di Dedelate un foglio di via dal Comune.

S.B.