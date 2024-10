Davide Codazzi, il pastore influencer valtellinese riceve l’Oscar Green. Con ‘Modavegia’ il racconto della vita in alpeggio

Sondrio, 2 ottobre 2024 – Oltre 200mila follower, una platea eterogenea nel villaggio globale dei social media che, grazie a lui, si sono avvicinati al mondo dell’allevamento e dell’alpeggio: Davide Codazzi ha più che meritato il premio Oscar Green vinto su base regionale, che ha ritirato ieri sera a Bergamo nel corso della serata di gala organizzata da Coldiretti Giovani Impresa presso l’Accademia Carrara.

Raccontare la vita in alta montagna in modo semplice e trasparente, sfruttando il potere dei social media. 29 anni, allevatore valtellinese da generazioni, Davide Codazzi è quindi diventato un influencer con una community che conta già centinaia di migliaia di iscritti: attraverso i suoi profili Instagram e Tik Tok parla al villaggio globale di internet dal suo alpeggio a 1.500 metri di quota in Val Gerola.

Terra ancestrale di produzione del Bitto, oggi Dop ma formaggio che lega la sua storia addirittura al tempo dei celti: passato e futuro che si intrecciano, tra un video-selfie e la mungitura fatta come una volta alle prime ore del mattino, nell'azienda di famiglia. Davide ha iniziato al tempo della pandemia, raccontando quel lavoro in azienda agricola che mai si era fermato: non solo ha avviato la vendita online dei propri prodotti, ma li ha raccontati attraverso il profilo “Modavegia”. Con lui i giovani scoprono la rara realtà dell'alpeggio, i meno giovani ritrovano racconti, scenari e ricordi. Davide sale in quota da maggio a fine settembre, con una settantina di bovini, tra cui 40 vacche da latte, e altrettanti ovicaprini.

“E’ un premio che rende merito all’impegno di tanti giovani agricoltori valtellinesi che hanno saputo coniugare memoria e tecnologia”commentano Sandro Bambini e Giancarlo Virgilio, presidente e direttore di Coldiretti Sondrio. “E’ importante sostenere il sogno imprenditoriale dei ragazzi e delle ragazze che scelgono di costruirsi un futuro in campagna. Bisogna aumentare gli investimenti in agricoltura, garantendo le misure necessarie a favorire il ricambio generazionale nel nostro settore, ma anche creando le condizioni perché ogni giovane sia libero dai troppi lacci che ne mettono a rischio l’attività, dalla burocrazia alla concorrenza sleale”.