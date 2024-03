Danze solidali per aiutare chi ha bisogno

Danzare per solidarietà e per sostenere le giovani che lo meritano. In occasione della festa della donna, l’8 marzo dalle 12.30 alle 14, le artiste del Centro Danza e Movimento di corso Cesare Battisti 10 a Lecco ospitano l’evento "Balliamo per Ashia". Il ricavato a offerta libera è destinato ai volontari dell’associazione Ashia per prestiti d’onore a giovani in difficoltà. "Questo evento rappresenta non solo un’opportunità per le donne di esplorare sé stesse attraverso la danza nella giornata a loro dedicata, ma anche l’occasione di contribuire a un progetto di solidarietà attivo sul territorio dal 2012", spiega la direttrice artistica del Centro Danza e Movimento Elena Woldetatios.