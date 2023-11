Danza al Teatro sociale. I talenti Ailey II inaugurano la stagione

La stagione danza del Teatro Sociale di Como si inaugura sabato 11 novembre, alle 20.30, con una delle compagnie di danza moderna più conosciute al mondo: Ailey II. Un ensemble d’eccezione che unisce lo spirito e l’energia dei migliori talenti della giovane danza americana con la passione e la creatività dei migliori coreografi emergenti, fondata nel 1974 da Alvin Ailey. In programma a Como, alcune delle coreografie più celebri del loro repertorio, come Enemy in the figure del 1989 e The hunt del 2001, un’atletica coreografia per sei uomini, e rande classico di Ailey.